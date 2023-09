Cijene nafte stabilne blizu 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak na oko 89 USD, podržane procjenama da će vodeći proizvođači istrajati u ograničavanju snabdijevanja, a američka centralna banka pomoći potražnji pauzom u podizanju kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 88,6 USD.

Američko tržište bilo je zatvoreno zbog praznika, a u elektronskoj trgovini cijena barela takođe je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 85,66 USD, prenosi Hina.

Raspoloženje su na kraju prošle i na početku ove sedmice obilježila očekivanja da će vodeći proizvođači smanjivati snabdijevanje i u narednim mjesecima kako bi podržali cijene.

„Pokretač cijena bila su u prvom redu očekivanja da će vodeći proizvođači Rusija i Saudijska Arabija dodatno smanjiti snabdijevanje”, rekla je Sugandha Sachdeva iz Acme Investment Advisorsa.

Očekuje se da će Saudijska Arabija produžiti odluku o smanjivanju proizvodnje za milion barela dnevno i na oktobar. Odluku su do sada uglavnom objavljivali prije službene prodajne cijene, koja je kupcima stizala u prvoj sedmici u mjesecu, napominje Reuters.

Rusija je već najavila da će u septembru smanjiti izvoz za 300 hiljada barela dnevno. U avgustu ga je smanjila za 500 hiljada barela dnevno.

Potpredsjednik ruske Vlade, Alexander Novak, rekao je prošli četvrtak da je Rusija s partnerima u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) dogovorila parametre smanjivanja izvoza. Službeno saopštenje s detaljima očekuje se ovae sedmice.

Podršku tržištu pružaju i nagađanja da će američka centrlna banka ovog mjeseca napraviti pauzu u ciklusu podizanja kamatnih stopa, s obzirom na slab tempo zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u avgustu.

Broj radnih mjesta neto je porastao za skromnih nešto više od 180 hiljada, no stopa nezaposlenosti popela se na 3,8 odsto, a rast plata bio je umjeren, što nagovještava hlađenje tržišta rada.

Ulagače je ohrabio rast aktivnosti u kineskoj industriji u avgustu, prema istraživanju PMI-a, koji nagovještava snažniju potražnju u najvećem svjetskom uvozniku.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica prošlog petka poskupio 1,21 USD na 89,65 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS