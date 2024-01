Cijene nafte skočile na kraju januara

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte su porasle i prošle sedmice, druge zaredom, jer su trgovce ohrabrile nove podsticaje mjere u Kini i stabilan rast američke privrede.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice skočila 6,4 odsto, na 83,55 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 6,3 odsto, na 78 USD, prenosi SEEbiz.

Skok cijena na najviše nivoe u gotovo dva mjeseca zahvaljuje se, među ostalim, podacima o snažnijem nego što se očekivalo rastu američke privrede u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju – 3,3 odsto na anualiziranom nivou. U cijeloj prošloj godini bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 2,5 odsto, premda su mnogi analitičari prognozirali recesiju zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa američke centralne banke.

Svi posljednji podaci ukazuju na stabilan rast najvećeg svjetske ekonomije, pa je sve vjerovatnije takozvano ‘mekano prizemljenje’, a ne recesija. A to bi trebalo podržati potražnju za naftom, kao i nove podsticajne mjere u kineskoj ekonomiji, najvećem svjetskom uvozniku crnog zlata.

Kineska centralna banka najavila je da će početkom februara smanjiti stopu izdvajanja obavezne rezerve banaka, što bi trebalo podstaći likvidnost bankarskog sistema, kreditiranje i rast privrede.

Podršku cijenama pruža i nastavak sukoba na Bliskom istoku između Izraela i Hamasa. Ne smiruje se ni situacija u Crvenom moru.

„Dosadašnje vojne akcije američkih i britanskih snaga u Crvenom moru nijesu spriječile napade, pa su trgovci stalne poremećaje već uračunali u cijene”, objasnio je Yeap Jun Rong iz firme IG.

