Cijene nafte prešle 91 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prekoračile su u srijedu 91 USD budući da su ulagače zabrinule pojačane napetosti na Bliskom istoku nakon napada na bolnicu u blokiranoj palestinskoj enklavi Gazi i poziv Irana da se Izraelu uvede naftni embargo.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 1,33 USD i iznosila je 91,23 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 87,94 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su u cijenu uračunala premiju rizika zbog sukoba Izraela i palestinskog Hamasa koji se u utorak zaoštrio napadom na bolnicu u blokiranoj palestinskoj enklavi Gazi i pogibijom gotovo 500 ljudi. Napad je izazvao talas protesta u arapskim zemljama, Iranu i Turskoj.

Jordan je otkazao samit na kojem je trebalo da ugosti američkog predsjednika Joea Bidena i egipatske i palestinske čelnike. Biden je u srijedu doputovao u Izrael i izrazio solidarnost s Tel Avivom, naznačivši da je sklon da prihvati izraelsku tvrdnju da su eksploziju u bolnici izazvali militanti.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian pozvao je u saudijskoj Džedi članice Organizacije islamske suradnje da Izraelu uvedu naftni embargo.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte i njeni saveznici ne planiraju odmah da reaguju na poziv Irana, rekli su izvori u OPEC+.

Cijene nafte podržao je i pad zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, za čak 4,4 miliona barela, prema tržišnim izvorima koji su u utorak citirali podatke Američkog instituta za naftu (API). Vlada će objaviti podatke tokom dana.

Ulagače su istovremeno ohrabili znaci oporavka kineske ekonomije u trećem tromjesečju, uz stopu rasta od 1,3 odsto u odnosu na prethodna tri mjeseca, kada je rast bio 0,5 odsto.

Podaci su pokazali da je prerada nafte u septembru porasla rekordnih 12 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec budući da su rafinerije hvatale korak sa snažnom potražnjom za gorivom za prazničnog Zlatne sedmice i poboljšanom aktivnošću u industriji.

OPEC je odvojeno objavio podatke da je barel korpee nafte njegovih članica u utorak pojeftinio 58 centi, na 92,65 USD.

