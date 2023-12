Cijene nafte porasle zbog straha od prekida snabdijevanja

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima, jer napadi Huta na brodove u Crvenom moru izazivaju strah od prekida redovnog snabdijevanja.

Cijena barela je na londonskom tržištu porasla 62 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, na 77,17 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 47 centa višoj cijeni, od 71,9 USD, prenosi Hina.

“British Petroleum je privremeno zaustavio sve tranzite nafte kroz Crveno more”, saopšteno je u ponedjeljak nakon napada Huta, koji kontrolišu veći dio Jemena, na tankere preko vikenda.

I brodarske kompanije saopštile su tokom vikenda da će izbjegavati Suecki kanal.

“Rast geopolitičke premije rizika, sada u obliku redovnih napada Huta na komercijalne brodove u Crvenom moru, ima neospornu ulogu u oživljavanju cijena nafte”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Uticaj ima i saopštenje Rusije da će produbiti smanjenje izvoza nafte u decembru za mogućih 50 hiljada barela dnevno ili više, nešto ranije nego što je bilo najavljivano, dok najveći svjetski izvoznici, rezovima svoje proizvodnje, pokušavaju da podrže globalne cijene nafte.

To se događa nakon što je Moskva u petak obustavila oko dvije trećine utovara sirove nafte Urals iz luka, zbog oluje i planiranih radova održavanja.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je odvojeno objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak poskupio 1,26 USD, na 78,03 USD.

