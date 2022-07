Cijene nafte porasle prema 101 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 101 USD nakon izjave američkog zvaničnika da se ne očekuje brzo povećanje saudijske proizvodnje i nagovještaja blažeg podizanja kamatnih stopa u Sjedijenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu je cijena barela za isporuke u septembru nakon podne bila viša 1,77 USD nego na zatvaranju u četvrtak i iznosila je 100,87 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,32 USD višoj cijeni, od 97,1 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se fokusirali na izjave zagovornika stroge monetarne politike u američkoj centralnoj banci, Federalnim rezervama (Fed) da će na sjednici tražiti podizanje kamatnih stopa za tri četvrtine postotnog boda, a ne za puni postotni bod, kao što se očekivalo nakon skoka stope inflacije u junu.

Američko ministarstvo rada izvijestilo je da je stopa inflacije u junu porasla na 9,1 odsto, najviši nivo u nešto više od 40 godina.

Strah od “agresivnog” podizanja kamatnih stropa u SAD-u spustio je ove sedmice cijene nafte ispod 100 USD jer viši troškovi zaduživanja znače slabiju ekonomsku aktivnost, a time i slabiju potražnju za energentima.

Na tržištu pažljivo prate i posjetu američkog predsjednika Joea Bidena Bliskom istoku.

Članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) već su aktivirale gotovo sve rezervne kapacitete, no SAD bi od njih mogao ishoditi bar obećanje da će povećati proizvodnju u sljedećim mjesecima, što bi tržištu signalizovalo da će dobiti još barela bude li potrebno, tumači Reuters.

“Kretanje cijena u posljednje vrijeme značajno je oslabilo Bidenove argumente”, smatra Stephen Brennock iz PVM-a.

Analitičari predviđaju da će strah od slabljenja svjetske ekonomije i dalje pritiskati cijene.

Raspoloženje na tržištu prigušuje i novi talas zaraze covidom 19 u Kini, koji koči oporavak potražnje.

Prerada u kineskim rafinerijama smanjena je u junu gotovo deset odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, a u prvoj polovini godine pala je prvi put barem od 2011. godine, i to šest odsto, pokazali su podaci objavljeni u petak.

U odvojenom je izvještaju OPEC objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak koštao 102,66 USD, što znači da je pojeftinio 1,75 USD u odnosu na prethodni radni dan.

