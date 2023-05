Cijene nafte porasle na 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima na 77 USD, podržane pojačanom potražnjom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na početku ljetne sezone vožnje i procjenama trgovaca da bi vodeći proizvođači mogli ponovo smanjiti snabdjevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je nakon podne viša 77 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 77,03 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 96 centi višoj cijeni, od 72,79 USD, prenosi Hina.

U fokusu trgovaca bile su ove sedmice poruke vodećih proizvođača o snabdjevanju uoči redovnog sastanka Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika na kojem će se ponovo razmatrati proizvodna politika.

U aprilu OPEC+ odlučio je smanjiti proizvodnju dodatnih 1,16 miliona barela dnevno kako bi uravnotežio cijene, a saudijski ministar energetike podigao je ove sedmice prašinu izjavom da bi trgovci koji špekulišu s padom cijena ponovo moglo doživjeti neugodno iznenađenje.

Trgovci su izjavu protumačili kao signal da će grupa ponovo smanjiti proizvodnju da bi potpredsjednik ruske vlade Alexander Novak u četvrtak izjavio da, kako smatra, neće povlačiti nove poteze budući da su odlučili smanjiti snabdjevanje prije samo mjesec.

U srijedu ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se cijene energenata bliže “ekonomski opravdanim” nivoima, naznačivši takođe da OPEC+ možda neće mijenjati proizvodnu politiku u bliskoj budućnosti.

Podršku cijenama pružio je u međuvremenu snažan pad zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, gotovo 13 miliona barela, prema podacima vlade, signalizirajući snažnu potražnju na početku ljetne sezone vožnje.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 55 centi, na 76,94 USD.

