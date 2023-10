Cijene nafte porasle blizu 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima blizu 89 USD budući da je ulagače prestrašio američki napad na ciljeve u Siriji, raspirivši bojazni od eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u snabdijevanju.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 93 centa i iznosila je 88,86 USD. U gotovo istom iznosu poskupio je na američkom tržištu i barel s rokovima isporuke u decembru, na 84,12 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je na kraju sedmice uznemirio napad američkih borbenih aviona na skladišta oružja i municije u Siriji, Pentagon objašnjava da su uzvratili na napade paravojnih snaga koje podržava Iran na američke oružane snage od početka sukoba Izraela i palestinskog Hamasa.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian rekao je u četvrtak u Ujedinjenim nacijama da, ako izraelska ofanziva protiv palestinskog Hamasa ne stane, “vatra neće poštedjeti ni Sjedinjene Američke Drđave (SAD)”.

Strah od širenja sukoba na Bliskom istoku potpirio je i napad projektilima na dva egipatska grada na Crvenom moru, u kojem je prema neimenovanim izvorima i zvaničnicima ranjeno nekoliko ljudi.

Izraelske snage izvele su prošle noći najveći kopneni napad na blokiranu palestinsku enklavu Gazu od početka sukoba s Hamasom, nakon što je premijer Benjamin Netanyahu rekao da se još pripremaju za pravu kopnenu invaziju.

Sukob Izraela i Hamasa i oružani incidenti u regiji nijesu zasada direktno uticali na snabdijevanje naftom, ali mogući su poremećaji u isporukama iz Irana i ostalih velikih proizvođača u Perzijskom zalivu.

Analitičari Goldman Sachsa procjenjuju da bi u manje vjerovatnom scenariju obustave trgovine preko Hormuškog moreuza, kojim prolazi 17 odsto globalne proizvodnje nafte, cijene mogle skočiti 20 odsto.

Šanse za potražnju istovremeno su i dalje obavijeni neizvjesnošću.

Američka ekonomija je u tromjesečju porasla najbržim tempom u gotovo dvije godine, prema preliminarnim procjenama objavljenim u četvrtak, prkoseći tmurnoj situaciji u većem dijelu Europe.

Trgovci se pribojavaju da bi američka centralna banka na podatke mogla reagovati ponovnim podizanjem kamatnih stopa.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 85 centi, na 91,68 USD.

