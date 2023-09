Cijene nafte porasle blizu 88 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 88 USD, podstaknute naznakama solidne potražnje, kao i nagađanjima da će Saudijska Arabija smanjivati snabdijevanje i u oktobru.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 1,1 USD nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 87,93 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,3 USD višoj cijeni od 84,83 USD, prenosi Hina.

Podršku cijenama pružala su u ovoj sedmici nagađanja da će vodeći svjetski izvoznik Saudijska Arabija i u oktobru smanjivati proizvodnju za milion barela dnevno, povrh već dogovorenog smanjenja iz Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika (OPEC+).

„I dalje očekujemo da će produžiti odluku o smanjenju snabdijevanja i da će se OPEC-ova nafta vratiti na tržište kada se cijene stabilizuju iznad 90 USD po barelu”, napisala je klijentima u bilješci u petak National Australia Bank.

Potpredsjednik ruske Vlade, Alexander Novak, saopštio je da je Rusija, druga najveća svjetska izvoznica nafte, već dogovorila sa saveznicima iz OPEC+ da će narednog mjeseca smanjiti izvoz nafte.

Potražnja bi trebalo da ojača, sudeći po padu komercijalnih zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u pet od šest proteklih sedmica, prema istraživanju Ministarstva energetike i oporavku aktivnosti u kineskoj industriji u avgustu.

Indeks menadžera nabavke u kineskoj industriji prekoračio je u avgustu 50 bodova, nagovještavajući ponovni rast aktivnosti, pokazao je izvještaj Caixina i S&P Globala.

I OPEC i Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuju da će Kina, najveći svjetski uvoznik, dati zamah potražnji do kraja godine.

“Proizvodnja bi u ostatku godine mogla biti tijesna, dijelom zbog relativno zdrave globalne potrošnje, a dijelom zbog Saudijske Arabije koja je odlučila da odredi prilično visok cjenovni prag”, procjenjuje Tamas Varga iz PVM-a.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 68 centi na 88,44 USD.

