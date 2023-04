Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 86 USD, nakon što je Međunarodna agencija za energiju (IEA) prognozirala rekordnu potražnju u ovoj godini zahvaljujući oporavku u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 46 centi i iznosila je 86,57 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 63 centa višoj cijeni, od 82,79 USD.

Trgovce je danas ohrabrila prognoza IEA-e da će potražnja za naftom u ovoj godini rasti za dva miliona barela dnevno i dostići rekordnih 101,9 miliona, najvećim dijelom zahvaljujući oporavku kineske potrošnje nakon ukidanja covid mjera, prenosi Hrportfolio.

Nešto više od polovine rasta potražnje trebalo bi da otpada na mlazno gorivo.

Ponuda bi do kraja godine, prema procjenama agencije, trebalo da se smanji za 400 hiljada barela dnevno, s obzirom na očekivano povećanje snabdijevanja iz nezavisnih proizvođača za milion barela dnevno i smanjenjog snabdijevanja iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) za 1,4 miliona barela dnevno.

OPEC je procijenio u četvrtak da bi se potražnja tokom ljeta mogla smanjiti ako podignute kamatne stope u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ometu uobičajenu ljetnu sezonu vožnje, a rafinerije u Kini ne pojačaju nabavku nafte.

Podršku cijenama pružio je i slabiji dolar nakon izvještaja Ministarstva rada koji je pokazao osjetno usporavanje inflacije u SAD-u u martu, podstaknuvši nadu da bi centralna banka mogla završiti ciklus kamatnih stopa.

Slabiji dolar podstiče potražnju za naftom budući da jača kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njegovih članica pala 1,13 USD, na 87,77 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS