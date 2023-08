Cijene nafte pod pritiskom slabih kineskih podataka

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima, nakon što su podaci pokazali da su kineski uvoz i izvoz u julu pali iznad očekivanja, što je još jedna naznaka sporog oporavka najvećeg svjetskog uvoznika tog energenta nakon kovida.

Cijena barela nafte na londonskom tržištu je u odnosu na prethodno zatvaranje pala 1,33 USD na 84,01 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 1,23 USD nižoj cijeni od 80,71 USD.

Uvoz nafte u Kinu pao je u julu na mjesečnom nivou 18,8 odsto i na najnižoj je dnevnoj stopi od januara. No, u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, viši je 17 odsto.

Ukupno se kineski uvoz u julu smanjio 12,4 odsto, daleko više od očekivanog pada od pet odsto. Izvoz je pao 14,5 odsto, u odnosu na pad os 12,5 odsto koji su očekivali analitičari.

Uprkos sumornim podacima, neki analitičari su i dalje pozitivni u pogledu kineske potražnje za gorivom u periodu od avgusta do početka oktobra.

“Vrhunac sezone za građevinske i proizvodne aktivnosti počinje u septembru, a potrošnju benzina trebalo bi da podrži ljetna sezona putovanja”, rekao je analitičar CMC Markets-a, Leon Li.

On očekuje se da će se potražnja postupno nakon oktobra smanjivati.

Na strani ponude, Saudijska Arabija je prošle sedmice najavila da će produžiti dobrovoljno smanjenje proizvodnje nafte od jednog miliona barela dnevno za još narednih mjesec, uključujući septembar, ostavljajući otvorenima mogućnosti daljih rezova u najvećoj svjetskoj naftnoj izvoznici.

Rusija je takođe objavila da će u septembru izvoz nafte smanjiti, za 300 hiljada barela dnevno.

Ulagači se takođe fokusiraju na podatke o zalihama nafte i goriva u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je odvojeno objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica poskupio 27 centi na 88,25 USD.

