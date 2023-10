Cijene nafte pale nakon dvije sedmice rasta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su prošle sedmice nakon dvije uzastopne rasta, a njihovo kretanje uglavnom je zavisilo od vijesti s Bliskog istoka.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice pala 1,8 odsto na 90,48 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 3,6 odsto na 85,54 USD.

Cijele sedmice cijene su oscilirale u relativnom uskom rasponu, u zavisnosti uglavnom od vijesti s Bliskog istoka, prenosi Hina.

Kada su vijesti ukazivale na zaoštravanje sukoba između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas, cijene nafte su rasle, a kada bi se činilo da napetosti popuštaju, cijene bi pale.

Njihov pad na sedmičnom nivou bio bi i veći da u petak cijene nijesu porasle oko tri odsto, jer je trgovce uznemirio napad američkih borbenih aviona na skladišta oružja i municije u Siriji.

Pentagon je objasnio da je tako uzvratio na napade paravojnih snaga, koje podržava Iran, na američke oružane snage od početka sukoba Izraela i Hamasa.

Sukob Izraela i Hamasa i oružani incidenti u regiji nijesu za sada direktno uticali na snabdijevanje naftom, ali mogući su poremećaji u isporukama iz Irana i ostalih velikih proizvođača u Persijskom zalivu.

“Čak i najupućenijim posmatračima zbivanja u regiji je i dalje vrlo teško pouzdano da prognoziraju kako će se kriza razvijati, jer još nije jasno gdje su linije čije bi prekoračenje moglo na bojno polje da izvede još aktera”, rekla je Helima Croft iz RBC Capitala.

Nakon prošlosedmičnog pada, smanjeni su dobici cijena u ovoj godini. Na londonskom tržištu sada je cijena barela u plusu u odnosu na početak godine nešto više od pet odsto, a na američkom tržištu oko sedam odsto.

