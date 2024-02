Cijene nafte pale na 82 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na 82 USD pod pritiskom signala iz američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da bi mogla spustiti kamatne stope tek pred ljeto, što je iznova raspirilo zabrinutost za privredu i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 1,62 USD nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 82,05 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 76,94 USD.

Trgovce su na kraju radne sedmice zabrinule poruke iz Fed-a o kamatnim stopama, prenosi SEEbiz.

Fedov zvaničnik Christopher Waller saopštio je u četvrtak da bi banka trebalo da odgodi smanjenje kamatnih stopa za najmanje još nekoliko mjeseci, što je uznemirilo tržišta jer bi moglo zakočiti ekonomski rast i obuzdati potražnju za naftom.

“Inflacija se “vjerovatno” kreće prema ciljanih dva odsto”, rekao je Waller, naglasivši ipak da treba podatke o rastu cijena za najmanje još par mjeseci kako bi ocijenio je li blago ubrzanje rasta cijena na mjesečnom nivou u januaru izuzetak ili ozbiljan problem.

Fed drži referentne kamatne stope u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto od prošlogodišnjeg jula, a zapisnik sa januarske sjednice pokazuje da većina zvaničnika zazire od pretjerano naglog ublažavanja monetarne politike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS