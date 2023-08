Cijene nafte oslabile zbog ekonomskog usporavanja u Kini

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte oslabile su u utorak na međunarodnim tržištima, jer investitore brine kinesko ekonomsko usporavanje koje utiče na smanjenje potražnje tog najvećeg svjetskog uvoznika “crnog zlata”.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je 26 centi u odnosu na prethodno zatvaranje na 84,2 USD. U Njujorku je barel pojeftinio 24 centa na 79,88 USD, prenosi Hrportfolio.

Kina, druga po veličini svjetska ekonomija, smatra se ključnom za povećanje potražnje za naftom u ostatku godine.

No, njena usporena ekonomska aktivnost nakon pandemije covid-19 zabrinjava tržišta, a obećanja vlasti da će podržati oporavak za sada su ispod očekivanja, uključujući i slabije od očekivanog smanjenje ključne kamatne stope u ponedjeljak.

“Kineska ekonomska slabost stvoriće plafon za cijene nafte u ovoj godini, pogotovo jer se čini da Peking želi da izbjegne velike fiskalne podsticaje”, naveli su iz Eurasia grupe u svojoj bilješci za klijente.

Povećanu zabrinutost u vezi sa potražnjom predstavlja i mogućnost novog povećanja kamatnih stopa u najvećem svjetskom potrošaču nafte, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje zvaničnici američke centralne banke nijesu isključili zbog uporne inflacije.

U međuvremenu se očekuje da će SAD nastaviti da smanjuje zalihe. Preliminarna anketa Reutersa pokazuje da ekonomisti očekuju pad zaliha sirove nafte i benzina u prošloj sedmici.

​Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,12 USD na 87,58 USD.

