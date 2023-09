Cijene nafte iznad 90 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak iznad 90 USD, budući da je najava Saudijske Arabije i Rusije o smanjenom snabdijevanju do kraja godine prevagnula nad naznakama slabosti u kineskoj ekonomiji.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 53 centa na 90,45 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 39 centi višoj cijeni, od 87,26 USD.

Fokus tržišta varirao je ove sedmice između najava o smanjenom snabdijevanju iz Saudijske Arabije i Rusije i naznaka slabosti u kineskoj privredi.

Saudijska Arabija planira da smanjuje snabdijevanje za milion barela dnevno do kraja godine, iznenadivši trgovce koji su nagađali da će produžiti odluku o smanjenom snabdijevanju samo do kraja oktobra, prenosi Hina.

Rusija se nadovezala odlukom koja predviđa smanjivanje izvoza do kraja godine za 300 hiljada barela dnevno.

“Saudijci će vjerovatno teško izbjeći pad cijena ako na kraju godine odluče da obnove proizvodnju”, napominju analitičari Commerzbanka u bilješci.

John Evans iz PVM-a je objasnio da je Rijad i te kako svjestan da mora precizno odmjeriti smanjivanje snabdijevanja, kako ne bi poništio prve rezultate nastojanja centralnih banaka da ukrote inflaciju.

Centralne banke u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni još nijesu jasno odredile kada namjeravaju da zaključe ciklus podizanja kamatnih stopa, koji je prigušio ekonomsku aktivnost i potražnju za naftom.

Trgovce brine i mukotrpan oporavak kineske ekonomije od pandemijskih ograničenja. Vlasti su pripremile podsticaje, ali na tržištu smatraju da nijesu dovoljno ambiciozni.

Kineski izvoz i uvoz pali su u avgustu zbog posustale inostrane i domaće potražnje. Svijetla tačka izvještaja carinske uprave bio je skok uvoza nafte, gotovo 31 odsto, budući da Kina obično puni rezervoare čak i u periodu mlake ekonomske aktivnosti, ako su cijene povoljne.

Tako su u avgustu značajno povećali uvoz sirove nafte, s obzirom na obilnu ponudu povoljnih ruskih barela.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 67 centi na 92,97 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS