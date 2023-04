Cijene nafte ispod 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak ispod 87 USD, budući da trgovci razmatraju mogućnost recesije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), najvećem svjetskom potrošaču, koja je potisnula u drugi plan najavu smanjenog snabdijevanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 55 centi i iznosila je 86,78 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 46 centi nižoj cijeni, od 82,8 USD, prenosi Hina.

Tržišta je ohrabrilo usporavanje inflacije u SAD-u u martu, koje je podstaklo nadu da bi centralna banka, Federalne rezerve (Fed), mogla završiti ciklus podizanja kamatnih stopa. Viši troškovi zaduživanja koče ekonomiju i potražnju za naftom.

Trgovci su se u četvrtak koncentrirali na zapisnik s prošle sjednice Fed-ovog Odbora za monetarnu politiku, koji je pokazao da bi problemi u bankarskom sektoru mogli gurnuti najveću svjetsku ekonomiju u recesiju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) upozorila je u četvrtak u mjesečnom izvještaju da bi potražnja ovog ljeta mogla biti slabija nego što se trenutno očekuje, ali je potvrdila važeću prognozu njenog rasta u ovoj godini.

Tržište s pažnjom prati pokazatelje ekonomskog rasta, koje Tamas Varga iz PVM-a ocjenjuje krhkima.

Moguća recesija u SAD-u potisnula je u drugi plan najavu vodećih proizvođača da će od maja do kraja godine smanjiti proizvodnju za dodatnih 1,66 miliona dnevno. Trenutno je smanjuju za dva miliona barela dnevno.

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju očekuje da će taj potez smanjiti snabdijevanje u drugoj polovini godine i podstaći rast cijena nafte naviše.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu cijena barela korpe nafte njegovih članica porasla 1,23 USD, na 86,64 USD.

