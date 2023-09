Cijene nafte blizu 94 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak blizu 94 USD, balansirajući između procjena o slabom snabdijevanju do kraja godine i neizvjesnosti koju stvaraju posustajanje kineske ekonomije i monetarna politika u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni.

Na londonskom tržištu cijena barela nafte bila je gotovo nepromijenjena u odnosu na četvrtak i iznosila je 93,78 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 90,03 USD, prenosi SEEbiz.

Raspoloženje na tržištu ove sedmice obilježila je odluka Saudijske Arabije i Rusije o produženju perioda smanjene proizvodnje do kraja godine. Vodeći izvoznici smanjivaće isporuke do januara za ukupno 1,3 miliona barela dnevno.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte i njeni saveznici već su ranije pomakli rok dogovora o smanjivanju snabdijevanja do kraja iduće godine.

Ulagače je ohrabrilo i blago slabljenje osnovne inflacije u SAD-u u avgustu, budući da bi moglo podstaći centralnu banku da ponovo napravi pauzu u ciklusu podizanja kamatnih stopa.

Evropska centralna banka (ECB) ponovo ih je podigla u četvrtak, ali je signalizirala da se ciklus zaoštravanja monetarne politike u eurozoni možda bliži kraju, s obzirom na prigušenu potražnju i slabiji rast ekonomskih aktivnosti.

ECB je u petak, ipak, najavila mogućnost podizanja kamatne stope ako rast cijena ubrza. Nove procjene predviđaju sporiji rast cijena u idućim godinama i približavanje opšte i osnovne inflacije na korak od ciljanih dva odsto u 2025.

U centru pažnje je ipak Kina, motor svjetske potražnje za naftom, prema procjeni OPEC-a. Kineska ekonomija mukotrpno se oporavlja od strogih mjera suzbijanja koronavirusa, ali industrijska proizvodnja i maloprodaja bile su u avgustu snažnije no što se očekivalo.

Podaci objavljeni u petak pokazali su i da je prerada nafte u rafinerijama porasla gotovo petinu u odnosu na prošlu godinu, podstaknuta snažnom potražnjom za derivatima.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 60 centi, na 95,7 USD.

