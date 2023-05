Cijene nafte blizu 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se ispod 75 USD, balansirajući između procjena o nedovoljnom snabdijevanju i signala o posustajanju američke i kineske ekonomije.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je gotovo nepromijenjena u odnosu na četvrtak i iznosila je 74,93 USD. Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 70,91 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce su zabrinuli povećanje broja zahtjeva za isplatom naknada za nezaposlenost u Sjedinjenim Američkim Državama i neočekivano snažan pad novih kredita u Kini u aprilu, koji je podstakao strahovanja da postpandemijski oporavak posustaje.

Potrošačke cijene u Kini porasle su u aprilu slabije nego u martu, a proizvođačke cijene smanjile su se snažnije nego što se očekivalo.

Trgovci strahuju i zbog odgođenih pregovora kabineta američkog predsjednika Joea Bidena i Kongresa o podizanju plafona državnog zaduživanja. SAD-u prijeti finansijska i ekonomska katastrofa ako Kongres ne podigne plafon, upozorila je ministarka finansija Janet Yellen.

