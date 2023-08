Cijene nafte blago oslabile uoči podataka o američkoj inflaciji

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte blago su oslabile u četvrtak na međunarodnim tržištima, jer su špekulacije o još jednom povećanju kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) izblijedile nakon objave podataka o inflaciji.

Cijena barela na londonskom tržištu oslabila je u odnosu na prethodno zatvaranje 23 centa na 87,32 USD. U Njujorku se barel prodavao po 37 centi nižoj cijeni, od 84,03 USD.

Cijene na oba tržišta kontinuirano rastu od juna. Cijena u SAD-u je u četvrtak dostigla najvišu vrijednost ove godine, a u Londonu najvišu cijenu od januara, prenosi Hina.

Cijene nafte porasle su posljednjih dana podstaknute produženjem saudijskih i ruskih rezova proizvodnje, uz strah za snabdijevanje podstaknut mogućnošću da bi sukobi između Rusije i Ukrajine u regiji Crnog mora mogli ugroziti ruske isporuke nafte.

​Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je odvojeno objavila da je u srijedu barel korpe nafte njegovih članica poskupio 59 centi na 88,2 USD.

