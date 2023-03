CBCG obilježava Svjetsku nedjelju novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) će nizom aktivnosti od 20. do 26. marta, tradicionalno obilježiti Svjetsku nedjelju novca, globalnu manifestaciju koja se sprovodi u 176 zemalja svijeta sa ciljem promocije finansijske pismenosti i ekonomskih znanja i vještina među djecom i mladima.

“Ove godine, akcenat je stavljen na jačanje svijesti o značaju odgovornog i informisanog pristupa u donošenju finansijskih odluka, kao i povezanost finansijskog blagostanja pojedinca sa zdravljem planete i društva u cjelini”, navodi se u saopštenju CBCG.

Svjetsku nedjelju novca /Global Money Week/ CBCG obilježava pod sloganom Novac traži budnost – za plodnu budućnost.

“Kao učesnik globalne kampanje od njenog početka, CBCG će 11. put za redom, realizovati brojne edukativne programe na svim vaspitno – obrazovnim nivoima, od predškolskih ustanova do univerziteta. Kroz radionice, prezentacije, štampani i video materijal biće objašnjeni pojmovi iz oblasti finansija koji se pojavljuju u našoj svakodnevnici”, rekli su iz CBCG.

Kao društveno odgovorna institucija, Centralna banka kontinuirano radi na finansijskom obrazovanju naše populacije i daje doprinos sticanju znanja, vještina i ponašanja neophodnih za donošenje adekvatnih finansijskih odluka i mudro upravljanje novcem u budućnosti.

