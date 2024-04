CBCG nagradila najbolje biznis ideje učenika škole „Mirko Vešović“

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tradicionalno školsko takmičenje učenika za najbolju biznis ideju podgoričke Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ održano je danas pod generalnim pokroviteljstvom Centralne banke (CBCG).

Kako je saopšteno iz CBCG, odlukom žirija, u čijem je sastavu bila i predstavnica vrhovne monetarne institucije, prvu nagradu u iznosu od 500 EUR osvojili su učenici IV razreda Luka Adžić, Nemanja Peković, Dejan Đukić i Ilija Maliković, pod mentorstvom profesorica Violete Đukanović i Božane Vujadinović, za biznis ideju TrashGo.

„Riječ je o ideji za efikasno upravljanje otpadom, putem aplikacije koja bi obezbjeđivala mapiranje lokacija za odlaganje smeća, odnosno putem pružanja usluge odnošenja smeća i drugog otpada privatnim i pravnim licima direktno sa njihovih lokacija, bilo na poziv ili na osnovu pretplate“, kaže se u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da je drugu nagradu u iznosu od 400 EUR osvojila ekipa drugog razreda u sastavu Lara Vukotić, Mija Palibrk i Sara Ramović, uz mentorstvo profesorice Adrijane Mugoše sa biznis idejom Ski map aplikacije.

Kako su kazali, treću nagradu od 300 EUR osvojile su učenice drugog razreda Anđela Raičević, Arijana Emini i Natalija Bošković, uz mentorsktvo Adrijane Mugoše, za biznis ideju zaštitne narukvice – Safe bracelet.

„CBCG je obezbijedila ukupni nagradni fond, a u cilju jačanja finansijske edukacije“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, CBCG kontinuirano djeluje na podizanju finansijske pismenosti, posebno među djecom i mladima, i stimuliše ih u sticanju znanja, stavova i vještina u oblasti preduzetništva, kao važnog segmenta ekonomskog razvoja.

