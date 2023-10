Bulajić: Saradnja sa SCO značajna za reformu UPC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa Svjetskom carinskom organizacijom (SCO) od velikog je značaja na putu reformi i razvoja Uprave prihoda i carina (UPC), saopštio je njen direktor Vladimir Bulajić.

On je poručio da je cilj da UPC postane snažna, moderna, u potpunosti profesionalna, depolitizovana i transparentna institucija.

„Najbolji pokazatelj ispravnog, profesionalnog i sistemskog rada je i snažna podrška SCO, koja se ogleda i u posjeti njenog generalnog sekretara, Kunia Mikurija”, rekao je Bulajić.

Iz UPC je saopšteno da u Crnoj Gori, na poziv Bulajića, boravi generalni sekretar SCO, Kunio Mikurija, koji će se tokom radne posjete sastati i sa predstavnicima najvažnijih državnih adresa.

Tokom dana, nakon razgovora Bulajića i Mikurija, biće predstavljen rad jedne od najvažnijih crnogorskih institucija, s posebnim osvrtom na carinsku službu i izazove digitalizacije.

Predstavnici Uprave će i prezentovati aktuelne i planirane projekte, koji vode ka potpunoj elektronskoj komunikaciji, odnosno bespapirnom poslovanju službe.

Planirana je, između ostalog, diskusija o prioritetima na nivou carinske politike, kao i obilazak graničnog prelaza Dobrakovo na granici sa Srbijom.

