Bolja infrastrukturna povezanost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bolja zajednička budućnost mora se graditi na osnovima zdrave ekonomije, saradnje na svim nivoima i bolje infrastrukturne povezanosti, saopštio je predsjednik Skupštine, Andrija Mandić na sastanku sa premijerom Srbije, Milošem Vučevićem.

On je naveo da je taj bratski sastanak od velike važnosti za snaženje odnosa između dvije najbliže zemlje u regionu – Srbije i Crne Gore.

Mandić je rekao da je zadovoljan povodom današnjeg susreta na dan kada proslavljamo Božić i godišnjicu slavne mojkovačke bitke.

Sagovornici su na sastanku razgovarali o brojnim projektima Opštine Mojkovac, prvenstveno Memorijalnom centru posvećenom Mojkovačkoj bici, kao i kompleksu replike srednjevijekovnog grada Brskova.

Tokom sastanka, Mandić i Vučević razgovarali su i o kapitalnim infrastrukturnim projektima – autoputu Bar – Beograd, rekonstrukciji pruge Beograd-Bar u Crnoj Gori, kao i valorizaciji Luke Bar u narednom periodu.

Sagovornici su se saglasili da bi izgradnju dionice koja bi spojila Andrijevicu i Duge Poljane na međunarodnom tenderu poželjno bilo predstaviti kao zajednički projekat Crne Gore i Srbije.

Sastanku je prisustvovao predsjednik Opštine Mojkovac, Vesko Delić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS