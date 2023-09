Bloomberg organizuje konferenciju u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svjetski poznati brend Bloomberg će, kroz regionalno predstavništvo Bloomberg Adria, prvi put u Crnoj Gori organizovati konferenciju The Future of Luxury, koja će biti održana u hotelu Regent Porto Montenegro.

„The Future of Luxury nije običan događaj. To je prilika da se kroz interaktivnu konferenciju, a uz pomoć svjetskih i regionalnih eksperata i jedinstvenih Bloomberg analiza, steknu znanja i vještine neophodne za razvoj biznisa na brzo rastućem, promjenljivom, ali i unosnom tržištu luksuza“, navodi se u saopštenju.

Iz Bloomberg Adrie su dodali da je to idealno mjesto i vrijeme za međusobno umrežavanje sa potencijalnim saradnicima i partnerima, kao i da će posebna pažnja biti usmjerena na ključne vrijednosti luksuznog poslovanja budućnosti.

Oni su naveli da će glavne teme konferencije biti održivost i etika, digitalna transformacija, personalizacija, saradnja, isticanje iskustva i razvoj novih tržišta.

„Glavni svjetski govornici koji će zasijati scenom 5. oktobra su Stephen Webster, vizionar, osnivač i kreativni direktor Stephen Webster Ltd i predsjednik Garrard, Farouk Nefzi, dinamični izvršni direktor marketinga u Feadshipu, sa bogatim iskustvom u prodaji i marketingu luksuznih jahti i Ashok Som, profesor na ESSEC poslovnoj školi, sa bogatom ekspertizom u razvoju strategija za luksuzne brendovei kreiranja njihovog jedinstvenog identiteta“, najavili su organizatori.

