Besplatne jednomjesečne online obuke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) pozvala je sve zainteresovane da se prijave za učešće u obuci koja će se od 1. do 31. oktobra realizovati u okviru projekta Vještine za održivo zapošljavanje u prekograničnom regionu Crne Gore i Kosova – No borders.

Pravo učešća imaju nezaposleni od 18 do 35 godina i žene iz Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Gusinja, Kolašina, Petnjice, Mojkovca, Plava, Podgorice, Rožaja, Zete i Tuzi, kao i učenici završnog razreda srednjih stručnih škola.

Projekat je dio Programa prekogranične saradnje Interreg – IPA Crna Gora – Kosovo 2014-2020, sprovodi se u partnerstvu dvije nacionalne privredne komore, NVO ETRI i Regionalnog biznis centra Berane, a kofinansira ga Evropska unija (EU).

„Cilj je podizanje nivoa zapošljivosti mladih ljudi i žena kroz unapređenje znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje“, navodi se u saopštenju PKCG.

Od pristiglih prijava biće odabrano 11 učesnika plaćene jedomjesečne online obuke za razvoj ideja, sa ciljem pokretanja sopstvenog biznisa.

Ona će obuhvatati radionice i individualni mentoring u oblastima pravna pitanja i registracija biznisa, finansijski menadžment/računovodstvo, strateško planiranje i poslovni modeli, marketing i prodaja i digitalni marketing.

Uz podršku trenera i mentora, učesnici će do kraja obuke razviti biznis planove i steći neophodno znanje za njegovu realizaciju, odnosno pokretanje sopstvenog biznisa.

Tri najbolje biznis ideje, odnosno planovi, će dobiti i finansijsku podršku, u iznosu od 500 EUR, hiljadu EUR, odnosno dvije hiljade EUR.

Prijave traju do 20. septembra a formular se nalazi na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3MF5wHXjBMEDtZZs8vgTzFcF7F8Svu5vnxxgItUedn0JuTA/viewform?usp=pp_url

Više o pozivu može se pogledati na www.komora.me.

