Potvrdili ocjenu kreditnog rejtinga države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za kreditni rejting Moody’s potvrdila je stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanja ocjene ‘Ba3’, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su rekli da zadržavanje ocjene kreditnog rejtinga, predstavlja potvrdu da je Crna Gora na stabilnom putu napretka, u pogledu ekonomskih politika i razvojnih procesa sprovedenih tokom mandata 44. Vlade.

“Ovakva potvrda predstavlja pozitivan signal za crnogorsku ekonomiju, koji ukazuje da odgovorno upravljamo javnim finansijama i da su naši ekonomski programi održivi”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija i Vlada će, kako se dodaje, nastaviti sa reformama i mjerama koje će dovesti do ekonomskog napretka i unapređenja standarda građana, uz punu finansijsku stabilnost.

U izvještaju Moody’s se navodi da bi se do poboljšanja rjetinga Crne Gore moglo doći ako bi se fiskalna konsolidacija dodatno ubrzala i ukoliko bi fiskalni rizici koji se odnose na preostale dionice autoputa Bar-Boljare ostali i dalje pod kontrolom.

“Pored toga, kontinuirani napredak ka pristupanju EU, podržan stabilnim političkim okruženjem, odrazio bi se pozitivno na kreditni rejting”, navodi se u saopštenju.

Stabilni izgledi, kako su rekli, odražavaju pozitivne kreditne trendove.

“Povećanje investicija će i dalje biti ključni pokretač rasta u srednjoročnom periodu, usljed projekata u sektorima turizma i energetike, kao i razvoja saobraćajne infrastrukture, uključujući izgradnju drugog dijela auto-puta Bar-Boljare”, rekli su iz Ministarstva.

Očekivanja su da će tokom procesa pristupanja EU, institucije Crne Gore nastaviti da jačaju, dok će snažnija ekonomska integracija sa regionalnim i tržištima EU podržati dugoročniji potencijal ekonomije.

“Crna Gora može biti ponosna na niz uzastopnih potvrda ekonomske stabilnosti od strane najkredibilnijih rejting agencija. Vlada nastavlja da unapređuje ekonomiju i standard građana”, zaključuje se u saopštenju.

