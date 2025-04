Razvojne politike da budu kreirane u skladu sa potrebama Ulcinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojne politike koje se tiču Ulcinja moraju biti kreirane u skladu sa potrebama lokalne zajednice, održive i transparentne, kako bi se sačuvao neponovljivi mediteranski duh oslonjen na bogatu kulturnu zaostavštinu i tradiciju, ocijenio je crnogorski predsjednik, Jakov Milatović.

“Ulcinj sa preko dvije hiljade godina istorije, mjesto dodira kultura Orijenta i Zapada, sa prirodnim ljepotama Ade Bojane i Velike Plaže, ali i izvanrednim ljudskim potencijalom, osim što predstavlja neprocjenjivo prirodno i kulturno-istorijsko blago naše zemlje, pravi je dragulj Mediterana”, naveo je Milatović u čestitki povodom Dana opštine Ulcinj.

On je rekao da multietnički i multikonfesionalni sklad koji generacije Ulcinjanki i Ulcinjana brižno njeguju, primjer je zajedništva i razumijevanja koji na ovom prostoru dobijaju svoje najupečatljivije izraze.

“Upravo ta raznolikost, utkana u kosmopolitsku dušu grada, čini Ulcinj izuzetnim mjestom za život i posjetu i značajno doprinosi turističkoj ponudi naše zemlje”, kazao je Milatović.

On je saopštio da mu je žao što ovog puta nijesu u prilici da svečano obilježe Dan opštine, ali vjeruje da će se kroz dijalog i zajedničke napore svih strana doći do rješenja koje će zadovoljiti sve građane Ulcinja i doprinijeti daljoj izgradnji ovog grada i Crne Gore.

Milatović je uputio srdačne čestitke povodom 5. aprila Dana opštine Ulcinja, rukovodstvu opštine, odbornicama i odbornicima i svim stanovnicima tog grada.

“Još jednom, uz najbolje želje za dalji prosperitet Ulcinja, vama i svim građankama i građanima Ulcinja najsrdačnije čestitam Dan opštine”, stoji u čestitki Milatovića.

