S&P 500 srušen deset odsto u dva dana

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američko tržište je u petak oslabilo drugi dan nakon što je Kina uzvratila novim carinama na američku robu, što je izazvalo strahove da je predsjednik Donald Trump zapalio globalni trgovinski rat koji će dovesti do recesije.

Dow Jones Industrial Average pao je u petak 2231,07 bodova ili 5,5 odsto, na 38314,86, što je najveći pad od juna 2020. tokom pandemije. Ovo je uslijedilo nakon pada od 1679 bodova u četvrtak i označava prvi put ikada da je izgubio više od 1500 bodova u dva uzastopna dana.

Indeks S&P 500 pao je 5,97 odsto na 5.074,08, što je najveći pad od marta 2020. Referentna vrijednost pala je 4,84 odsto u četvrtak i sada je niža za više od 17 odsto od svog nedavno najvišeg nivoa, prenosi SEEbiz.

Nasdaq Composite, dom mnogih tehnoloških firmi koje prodaju u Kini i tamo takođe proizvode, pao je 5,8 odsto, na 15.587,79. Ovo je uslijedilo nakon pada od gotovo šest odsto u četvrtak i snizilo indeks 22 odsto u odnosu na njegov rekord u decembru, što je medvjeđe tržište u terminologiji Wall Streeta.

Prodaja je bila široka sa samo 14 članova indeksa S&P 500 višim tog dana. Glavni tržišni indeksi zaključili su na najnižim nivoima tokom sjednice. Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je u petak da će zemlja uvesti porez od 34 odsto na sve američke proizvode, razočaravši ulagače koji su se nadali da će zemlje pregovarati s Trumpom prije nego što uzvrate.

Dionice proizvođača iPhonea Apple pale su sedam odsto, čime je njegov sedmični gubitak dostigao 13 odsto. Predvodnik vještačke inteligencije Nvidia povukao se sedam odsto tokom sesije, dok je Tesla pao deset odsto. Sve tri kompanije imaju veliku izloženost prema Kini i među najteže su pogođenima odmazdnim mjerama Pekinga.

Izvan tehnologije, Boeing i Caterpillar — veliki izvoznici u Kinu — doveli su do pada Dow-a, pavši devet odsto, odnosno gotovo šest odsto.

