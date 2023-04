Avioni Luxaira i ove godine lete prema Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Luksemburg će i tokom predstojeće ljetnje turističke sezone biti povezani direktnom avio-linijom, posredstvom avio-kompanije Luxair.

Iz Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu saopšteno je da će Boeing avioni, u vlasništvu Luxaira, čija je nosivost 100 putnika, saobraćati ka Crnoj Gori dva puta sedmično.

Letovi za Tivat će se obavljati svakog utorka i subote, u periodu od 6. maja do 30. septembra, a za Podgoricu svake srijede i subote od 1. jula do 23. septembra.

Iz Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu su kazali da je inicijativa koju je 2020. godine pokrenula njihova predsjednica Fetija Kalač, rezultirala nastavkom saobraćanja aviona Luxaira prema Crnoj Gori.

“Kada je lansirala ovu značajnu avioliniju, Kalač je prije svega željela da crnogorsku dijasporu poveže sa domovionom, imajući u vidu njihovu intenzivnu migraciju ka Crnoj Gori tokom ljetnjih mjeseci. Međutim, iz godine u godinu, njene aktivnosti se odnose i na veoma široku ciljnu grupu koja obuhvata građane država Beneluksa, odnosno Luksemburga, Holandije i Belgije, kao i dobar dio Francuske i Njemačke”, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da Kalač na toj teritoriji intenzivno promoviše crnogorsku destinaciju, koristeći sopstvena sredstva i kontakte da približi potencijale i ljepote Crne Gore visokoplatežnim turistima.

Iz Kulturno-informativnog centra su kazali da na nepuna dva sata leta od Luksemburga, Crna Gora predstavlja veoma atraktivno odredište.

“Imajući u vidu veliku sklonost građana država Beneluksa ka putovanjima, ne samo tokom ljeta, već tokom cijele godine, sve promotivne aktivnosti usmjerene ka tom tržištu moraju dati rezultate”, rekli su it Kulturno-informativnog centra.

Taj centar je, kako su saopštili, upravo zbog toga inicirao i marketinšku saradnju koju je realizovao Luxair, uz pomoć Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO).

Na taj način će se realizovati uspješna promocija Crne Gore na tom visokoplatežnom tržištu visokog potencijala. Putem alata digitalnog marketinga, Luxair će, u partnerstvu sa NTO, sprovesti intenzivnu kampanju.

Kalač se zahvalila ministru turizma i ekonomskog razvoja Goranu Đuroviću koji je prepoznao značaj te promocije.

“Svaki euro uložen u digitalni marketing na ovom tržištu, imaće multiplikativni efekat na naš turizam i ekonomiju, uopšte. Ovo je tržište koje treba u perspektivi i dalje osnaživati, jer Luksemburžani imaju stil života u kojem su putovanja nužnost, a ne luksuz. Biću zadovoljna kada se napravi cjelogodišnji vazdušni most između Luksemburga i Crne Gore. Do tada predstoji mnogo posla, ali je važno da smo svi na istom zadaktu boljeg pozicioniranja naše zemlje na tržištu zemalja Beneluksa”, saopštila je Kalač.

Iz Kulturno-informativnog centra su naveli da se rezervacije mogu obaviti na sajtu Luxair.lu.

