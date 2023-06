Apel da se riješi problem u vezi sa primjenom zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa bivših radnika iz rudarsko-metalurškog kompleksa, koja čeka da na snagu stupe usvojene izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uputila je apel poslanicima i predsjedniku države da se riješi problem sa primjenom zakona.

Oni su kazali da je njima i njihovim porodicama ugrožena egzistencija, prenose Vijesti.

Ta izmjena Zakona omogućava olakšani odlazak u penziju bivšim radnicima iz ove oblasti koji su bez svoje krivice, a usvojena je 19. aprila nakon što je bivši predsjednik Milo Đukanović donio sporni ukaz o raspuštanju parlamenta. Đukanović kasnije nije želio da potpiše zakone usvojene nakon tog ukaza.

Novi predsjednik Jakov Milatović saopštio je da nema pravnu mogućnost da sada potpiše te zakone, jer je istekao zakonski rok za njihovo potpisivanje.

Radnici u saopštenju, dostavljenom Vijestima, navode da je Milatović odlukom da ne potpiše ove zakone narušio njihova očekivanja da će početi rješavanje njihovog problema koji traje već devet godina.

“Radnicima je jasno da predsjednik Milatović ima zakonska ograničenja po ovom pitanju, ali isto tako mora biti upoznat sa činjenicom da 100 porodica bivših radnika Kombinata aluminijuma, Željezare i ostalih preduzeća žive na ivici egzistencije, da su veoma lošeg i narušenog zdravlja”, navodi se u saopštenju.

Tim zakonom ne bi bili riješeni problemi, već bi, kako su kazali, bio započet proces, ali činom nepotpisivanja zakona novi šef države bi samo produbio i ovako već velike probleme sa kojima se susreću.

Oni su se zahvalili Socijalističkoj narodnoj partiji što je u ime njih predložila izmjene ovog zakona, kao i ostalim partijama koje su tada glasale za taj predlog.

“Predsjedniku Milatoviću upućujemo molbu da još jednom razmisli i donese odluku koja će biti najbolja za sve radnike koji se godinama bore da ostvare svoja prava”, navodi se u saopštenju.

