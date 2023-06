Ambasador Njemačke u Crnoj Gori posjetio IRF

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) posvećen je ispunjenju strateških ciljeva, u skladu sa državnim razvojnim prioritetima, kazala je izvršna direktorica te razvojne finansijske institucije, Irena Radović na sastanku sa ambasadorom Njemačke u Crnoj Gori Peterom Feltenom.

Iz IRF-a su saopštili da je Felten obišao i kreditni sektor te institucije i tom prilikom ukazao na značaj koji Njemačka pridaje ekonomskom razvoju Crne Gore.

„Tokom posjete, a u susret pristupanju IRF-a Asocijaciji državnih razvojnih banaka Evropske unije (EU), razmatrane su i mogućnosti osnaživanja saradnje sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) i regionalnom bankom regiona Rajna-Vestfalija – NRW, kao i potencijal za osnaživanje i stavljanje u funkciju EU fondova, posebno u domenu inkluzije ugroženih grupa i infrastrukturnih projekata“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Felten upoznao sa ciljevima i aktivnostima IRF-a.

On se, kako su dodali iz IRF-a, upoznao sa važnom pozicijom koju ta institucija zauzima u crnogorskom finansijskom sektoru kada je u pitanju snaženje konkurentnosti privrede, promocija regionalnog razvoja, inkluzija ranjivih grupa, razvoj neophodne poslovne infrastrukture, ali i konvergencija privrede ka EU sa akcentom na zelenoj agendi i digitalnoj transformaciji.

„Radović je predočila razvojnu perspektivu institucije i ukazala na posvećenost ispunjenju strateških ciljeva, u skladu s državnim razvojnim prioritetima“, rekli su iz IRF-a.

Ona je ukazala na značaj razvojnih programa finansiranja IRF-a u okviru prioritetnih sektora, i predstavila stimulativne uslove finansiranja usmjerene na ranjive segmente, kao što su mladi i žene u biznisu, ali i na infrastrukturne projekte od lokalnog i regionalnog značaja kako bi se stvorili preduslovi i pospješio ravnomjeran regionalni razvoj.

„Uvažavajući globalne trendove u razvoju zelene ekonomije i digitalne tranzicije, istaknuta je posvećenost usvajanju savremenih standarda u finansiranju i poslovanju privrede“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS