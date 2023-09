Akcionarima blizu 8,4 miliona EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG) usvojila je danas odluku o isplati dividende za 2021. godinu, kojom će se akcionarima isplatiti 8,4 miliona EUR.

Sredstva opredijeljena za dividendu, u iznosu od 8,4 miliona EUR, isplatiće se akcionarima proporcionalno njihovom učešću u vlasničkoj strukturi kompanije, u roku od 30 dana od donošenja odluke.

Iz EPCG je saopšteno da su jednoglasno, kako se i očekivalo, prisutni akcionari, na vanrednom zasjedanju, usvojili predlog odluke o isplati dividende za 2021.

„Time su, između ostalog, ispoštovani i zaključci Vlade, kojima je definisana obaveza preduzeća u većinskom vlasništvu države, kao i s njima povezanih društava, da 30 odsto ostvarene neto dobiti u 2021, od iznosa dobiti koji je srazmjeran udjelu vlasništva države, uplate u državnu kasu“, navodi se u saopštenju.

Vlada je Informaciju Ministarstva finansija o uplati dobiti preduzeća u većinskom vlasništvu države u budžet, razmotrila na sjednici od 8. juna.

„S obzirom na to da je EPCG u 2021. godini ostvarila dobit od oko 28 miliona EUR (konsolidovani rezultat), u budžet države, kao i na račune manjinskih vlasnika kapitala, u roku od 30 dana biće uplaćeno blizu 8,4 miliona EUR na ime dividende za tu poslovnu godinu“, objasnili su iz EPCG.

Kako je precizirano u odluci, bruto vrijednost dividende iznosi 7,66 centi po otplaćenoj akciji. Pravo na dividendu imaju akcionari, vlasnici otplaćenih akcija EPCG sa pravom glasa, upisani kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja odluke.

Akcionari su konstatovali da, s obzirom na to da je konsolidovani rezultat kompanije za prošlu godinu bio negativan, nema osnova za isplatu dividende za navedeni period.

