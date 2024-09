ACV domaćin posjete visokog predstavnika ICAO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Regionalne kancelarije Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) za Evropu i Sjeverni Atlantik, Nikolas Ralo, u zvaničnoj je posjeti Crnoj Gori sjutra i u petak.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV), na čelu sa direktorom Ivanom Šćekićem, je domaćin značajne posjete, prve kada je u pitanju ovako visoko rangirani čelnik ICAO, što je i potvrda statusa Crne Gore u globalnom i regionalnom sistemu u ovoj oblasti te ugleda njene vazduhoplovne vlasti na međunarodnom nivou.

Planirano je da prvi čovjek regionalne kancelarije ICAO razgovara sa ministarkom saobraćaja, Majom Vukićević.

Predviđeni su dvodnevni sastanci sa predstavnicima crnogorske vazduhoplovne vlasti o temama od značaja za razvoj vazduhoplovstva. Biće predstavljen rezultat rada Agencije i države, koja je u vrhu zemalja regiona i Evrope po efikasnosti u oblasti primjene međunarodnih standarda i preporučene prakse ICAO.

ACV organizuje i razgovor sa rukovodećim timom najznačajnijih vazduhoplovnih subjekata – Kontrole letenja (SMATSA), Aerodroma Crne Gore (ACG) i nacionalne avio-kompanije To Montenegro, brenda Air Montenegro.

Crna Gora je 13. marta 2007. godine postala punopravna članica ICAO, specijalizovane organizacije Ujedinjenih nacija zadužene za stalni nadzor sprovođenja ciljeva i standarda Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

