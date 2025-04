U srijedu nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijeda 9. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,IRD Šume,LazorciPo,dio Stare Zlatice,Podsić,Cerovice.

Zeta

-u termini od 10 do 15 sati:Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja)Luke, Jelenak i Kula Lakića

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Lukova,Dio Laza.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja.

Budva

-u terminu od 08 do 15 sati: POTKOŠLJUN,LAZI ,IV PROLETERSKA.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja : IVANOVIĆI,SR.FRONTA.IVE LOLE RIBARA,POTKOŠLJUN,KANJOŠA MACEDONOVIĆA , LUGOVI ,BRODARSKA, dio naselja : POTKOŠLJUN,LAZI ,IV PROLETERSKA

-u terminu od 16 do 17 sati: dio naselja RAFAILOVIĆI .

-u terminu od 15 do 16 sati: “MAESTRAL HOTELS AND CASINOS”

-u terminu od 09 do 10 sati: SVETI STEFAN, MILOČER ,PRŽNO ,PODLIČAK .

-u terminu od 10 do 11 sati; dio naselja : SVETI STEFAN, MILOČER ,PRŽNO ,PODLIČAK .

-u terminu od 11 do 12 sati:Dio naselja : PODBABAC,ČUČUCI ,KAMENOVO .

-u terminu od 12 do 14 sati:Dio naselja : KULJAČE,VOJNIĆI .

-u terminu od 14 do 15 sati: Dio naselja KULJAČE.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Veljeg Sela. NAPOMENA: U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

-u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača u ulici Petra Vojvodica od Autobuske Stanice prema Kipsu , Bonesa i potrošači oko Bonese, stare Tarine Garađe i Anglijan.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naseja Totoši, OŠ M.Tito, Gimnazija Bratstvo jedinsto,desna strana Ade Bojane(restorani i dio kućica iznad i ispod mosta).

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Sveta Vrača.

-u terminu od 11 do 15 sati: Sveta Vrača 3 -Zgrade ” Đurović” i okolina.

-u terminu od 08 do 15 sati:Popova ulica.

-u terminu od 08 do 14 sati: Dobrota Zrenjaninsko, Kriva ulica.

-u terminu od 08 do 10 sati:Glavati (Prčanj).

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:Rdanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Lukavci, Jugodrvo, Livadice, Lješevići, Vranovići, Bigova, dio Industrijske zone- EXPO, Pržice, Sutvara, Kavač, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča, Tunel, Lovanja- smanjena pouzdanost napajanja potrošača u periodu izvođenja radova.

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Mrčevac I

-u terminu od 10 do 11 sati: Mažina dio potrošača -zgrade MUPa, Seljanovo Donje-od Doma vojske do Kamelije, hotel Kamelija, Donja Lastva, Gornja Lastva -smanjena pouzdanost napajanja potrošača u periodu izvođenja radova

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati:Zgrade Crveni Krst

-u terminu od 08 do 8:30 sati: zgrade Pošte i Opštine i područje oko njih, Trg Maršala Tita, Srbina-područje oko stare škole – kratkotrajni prekidi u naznačenom periodu

-u terminu od 11 do 14 sati:Kameno

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće,Cecuni.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Rovca, dio sela Šekular

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Godijevo – Pepeljci,Nedakusi.

-u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola,Zaton-Klinac,Njegnjevo,Dobrakovo,Ravna rijeka,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

-u terminu od 8:30 do 09 sati:Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

-u terminu od 08 do 18 sati:Konfekcija, hotel ‘Franca’, hotel ‘Bijela rada’, dio ulice Slobode (do parka), Robna kuća ‘Forum’, Stari pijac, Telekom, Pošta i ulice: Muniba Kučevića, Živka Žižića, Đorđija Stanića i Lenke Jurišević.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Žirci,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta,Gornji Lepenac,Gojakovići, Feratovo polje,Donji Lepenac, Krasića strana.

-u terminu od 08 do 13 sati:Jakovići-Prošćenske Žari.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke, dio sela: Đurička Rijeka i Bogaića

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati:Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

-u terminu od 09 do 14 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra,Ul. Njegoševa, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bać

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS