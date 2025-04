Crnogorskim kik bokserima 31 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokseri nastup na Evropskom kupu u Sarajevu završili su sa 31 medaljom – po devet zlatnih i srebrnih i 13 bronzanih.

Posebno su se istakli juniori, a najviše uspjeha crnogorski borci imali su u ringu.

Stariji junior Ishak Agović do zlata u disciplini lou kik, u kategoriji do 75 kilograma, stigao je sa tri pobjede, od čega dvije nokautom.

U uzrastu mlađih juniora najsjajnijim odličjima u lou kiku okitili su se Dragan Muratović (lou kik, -51), Isah Tarhaniš (lou kik, -57), Gzim Prelvukaj (lou kik, -67), Benjamin Muković (lou kik, -71) i Đuro Božinović (lou kik, -75).

U ful kontaktu najbolji su bili Ajas Kalač (-54) i Slađana Božović (-56).

U disciplini kik lajt, na tatamiju, do zlata došao je junior Miloš Vojinović u kategoriji do 84

kilograma.

Srebrne medalje u ringu osvojili su senior Izedin Kurtović (lou kik, -60), stariji juniori Jovan

Lipovina (lou kik, -60), Andrija Radoman (K1, -63,5) i Matija Radović (lou kik, -71), kao i mlađi

juniori Almin Skenderović (lou kik, -63,5) i Sava Popović (lou kik, -71).

Odličja istog sjaja, u disciplini kik lajt, zavrijedili su juniori Emin Kurpjeović (-84) i

Daris Orahovac (+94) i stariji kadet Benjamin Ramović (-47).

Seniorima Lazaru Klikovcu (K1, -81), Nikoli Marinkoviću (lou kik, -75), Matiji Drobnjaki

(lou kik, -86) i Alfredu Kociju (lou kik, -91) pripale su bronzane medalje.

Bronze u ringu osvojili su još mlađi juniori Mihailo Obrenović (lou kik, -57), Amar Murić (lou kik, -71) i Luka Minić (lou kik, -86).

Do bronzi stigli su i takmičari na tatamiju – junior Pavle Petrović (kik lajt, -57), kao i

stariji kadeti Stefan Drašković (kik lajt, -63), Amil Murić (kik lajt, -42), Hajrudin Đozgić

(kik lajt, -52), Luka Popović (kik lajt, +69) i Jaman Kalač (lajt kontakt, -57).

Evropski kup u Sarajevu okupio je 800 takmičara iz 20 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS