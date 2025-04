Veliki prostor za poboljšanje saradnje Crne Gore i UAE u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) ostvarili su uspješnu bilateralnu saradnju, a postoji veliki prostor za poboljšanje u oblasti turizma, za šta je važna dobra avio povezanost i unapređenje infrastrukture.

To je ocijenjeno na sastanku ministarke turizma Crne Gore Simonide Kordić koja boravi u zvaničnoj posjeti UAE, sa tamošnjim ministrom za vanjsku trgovinu Thani bin Ahmed Al Zejoudijem.

Kordić, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, boravi u zvaničnoj posjeti UAE na poziv Ministarstva ekonomije UAE i AIM Kongresa, koji je počeo u Abu Dabiju.

Ona se danas sastala sa Al Zejoudijem.

„Tokom sastanka konstatovano je da je u prethodnom periodu ostvarena uspješna bilateralna saradnja, ali i da postoji veliki prostor za poboljšanje u oblasti turizma, za šta je važna dobra avio povezanost i unapređenje infrastrukture“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku razgovarano i o jačanju odnosa na bazi Memoranduma o saradnji, koji predstavlja veoma bitan okvir za realizaciju brojnih mogućnosti na kojima dvije države mogu zajednički raditi.

Al Zejoudi je naveo da postoji veliko interesovanje za Crnu Goru i region uopšte i dodao da je spreman da pomogne u aktivnostima promocije Crne Gore u UAE.

„Kordić ga je upoznala sa strateškim opredjeljenjem za stimulisanje investicija u savremene oblike turizma, razvoj sjevernog regiona, te unapređenje infrastrukture kako bi Crna Gora bila jedan zaokružen turistički sistem, operativan tokom cijele godine“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je na sastanku posebno naglašen potencijal Crne Gore za razvoj MICE turizma i značaj investiranja u kongresne kapacitete.

Kordić je upoznala je Al Zejoudija i sa konceptom regionalne saradnje u oblasti turizma koji se odnosi na zajednički nastup prema udaljenim tržištima, što bi turistima iz tih zemalja, među kojima je i UAE, pružilo priliku da upoznaju više država tokom jednog putovanja.

Najavljeno je da će Kordić sjutra, na poziv UN Tourism, a u saradnji sa AIM Congress i UNCTAD, govoriti na Ministarskom okruglom stolu o ulaganjima u turizam.

Ona će govoriti na temu „Oblikovanje mogućnosti ulaganja u turizam kroz inovacione politike“, gdje će predstaviti turističke investicione potencijale i olakšice Crne Gore.

