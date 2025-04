Nikolić: Sjutra ćemo predati spisak ljudi koji biračko pravo ostvaruju u Nikšiću i Trebinju

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) sjutra će Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) predati spisak od preko 200 birača koji uporedo ostvaruju biračko pravo u Nikšiću i Trebinju, najavio je šef Kluba poslanika te stranke Andrija Nikolić.

On je to saopštio nakon što su iz MUP-a kazali da je neutemeljena njegova tvrdnja da je više od 200 ljudi iz Trebinja upisano u birački spisak u Nikšiću.

“S obzirom na to da se neobaviješteni MUP aktivno uključio u predizbornu kampanju u korist parlamentarne većine, koristim priliku da ih obavijestim da ćemo im već sjutra predati spisak od preko 200 birača koji uporedo ostvaruju biračko pravo u Nikšiću i Trebinju”, naveo je Nikolić na mreži X.

