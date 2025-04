EU obezbijedila Crnoj Gori šest miliona EUR podrške za vojnu opremu

Podgorica, (MINA) – Visoka predstavnica Evropske unije (EU) i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas najavila je danas paket vojne pomoći Crnoj Gori od šest miliona EUR u okviru Evropskog mirovnog fonda, navodeći da je cilj jačanje odbrambenih kapaciteta države.

Kalas se, tokom posjete Vojnom aerodromu u Podgorici, sastala sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem i prisustvovala demonstraciji dijela opreme crnogorske vojske za traganje i spašavanje, alpinizam i zaštitu od atomsko-biološko-hemijskih prijetnji (ABHO).

Ona je, kako je saopšteno iz Evropske kuće, kazala da je vidjela važnu vojnu opremu, uključujući hemijsku, biološku i nuklearnu zaštitnu opremu, opremu za traganje i spašavanje, kao i za ekstremne vremenske uslove.

Kalas je rekla da je u februaru EU odobrila podršku vrijednu šest miliona EUR, u okviru Evropskog mirovnog fonda, sa ciljem da osnaži VCG.

„U narednim sedmicama, sarađivaćemo kako bismo sačinili detaljnu listu konkretnih vojnih potreba Crne Gore i nastavili da pružamo adekvatnu podršku“, kazala je Kalas.

Kako je navela, ta oprema dolazi kao dopuna podršci vrijednoj šest miliona EUR, koja je regionalno obezbijeđena u okviru Balkanske medicinske jedinice.

„Obezbijedićemo medicinska i terenska vozila, šatore za poljske bolnice, kao i sistem za grijanje u vanrednim situacijama“, istakla je Kalas.

Kako je navela, veći dio te podrške biće isporučen tokom ove godine.

„Ova pomoć ima za cilj jačanje odbrambenih kapaciteta Crne Gore, kao i da obezbijedi da njene oružane snage mogu efikasnije sarađivati sa saveznicima iz EU i NATO-a“, rekla je Kalas.

Ona je zahvalila ministru odbrane Draganu Krapoviću na podršci koju Crna Gora pruža u misiji na Rogu Afrike.

„Time Crna Gora direktno doprinosi našim zajedničkim naporima u upravljanju krizama i geopolitičkoj stabilnosti. Vaše aktivno učešće u misijama Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike takođe jasno odražava vašu snažnu posvećenost vrijednostima i odgovornostima koje dolaze sa članstvom u EU“, rekla je Kalas.

Ona je navela da će sjutra boraviti u Bosni i Hercegovini, gdje će pozvati tamošnje lidere da prestanu sa polarizujućom retorikom i napadima na Ustav.

„Pozvaću ih da preuzmu odgovornost i podrže napredak zemlje na putu ka EU, upravo kao što je to učinila Crna Gora“, kazala je Kalas.

Ona je poručila da Crna Gora nije samo prijatelj i saveznik, već i buduća članica EU, navodeći da će saradnja postajati samo snažnija.

Krapović je rekao da je posjeta Kalas još jedna potvrda da EU prepoznaje napore koje 44. Vlada čini u cilju punopravnog članstva Crne Gore u EU.

„Imajući u vidu da će Kalas posjetiti i druge države regiona, ova posjeta je veoma jasan pokazatelj svim državama regiona da je EU posvećena Zapadnom Balkanu“, rekao je Krapović.

On je dodao da je posjeta pokazatelj da je EU posvećena činjenici da je bezbjednost područja visoko na agendi EU i NATO-a.

„Mislim da je to veoma pravilan pristup EU. Pored konkretnih poteza koje dobijamo u vidu Plana rasta, mjere pomoći kroz Evropski mirovni instrument i ovakve posjete najviših zvaničnika EU su veoma značajne“, naveo je Krapović.

Kako je kazao, te posjete su značajne jer smanjuju prostor za odlaganje integracije kompletnog regiona.

„Prisutnost i fokus kako EU, tako i NATO-a, nam omogućavaju da osujetimo maligne uticaje trećih strana kojih svakako ima na Balkanu“, istakao je Krapović.

On je naglasio da je u razgovoru sa Kalas napravljen osvrt i u odnosu na aktuelna geopolitička dešavanja, sa fokusom na rusku agresiju na Ukrajinu.

Krapović je rekao da su se saglasili da je neophodno da sve države Evrope zauzmu prokativniju ulogu kada se radi o jačanju evropske bezbjednosti, a samim tim i globalne bezbjednosti.

„Razgovarali smo o nekim aktivnostima koje EU prije svega sprovodi u cilju jačanja EU kao strateškog globalnog igrača“, dodao je Krapović.

Prema njegovim riječima, u sklopu vrlo ambiciozne agende EU je posvetila posebnu pažnju jačanju odnosa sa državama koje nijesu članice, a koje dijele zajedničke demokratske vrijednosti sa EU.

Krapović je naveo da tu saradnju konkretno potvrđuje mjera pomoći Evropskog mirovnog instrumenta koju je krajem ferbuara Savjet EU odobrio za Crnu Goru.

„Zato smo danas Kalas prikazali jedan skromni dio opreme kojom mi raspolažemo, posebno akcentujući one segmente koji će nama značajno pomoći kada se radi o mjeri pomoći koja iznosi šest miliona EUR“, rekao je Krapović.

Kako je kazao, krot pomoć će unaprijediti nacionalne odbrambene kapacitete.

Krapović je naveo da su razgovarali i o regionalnoj stabilnosti.

On je poručio da je Vlada opredijeljena za jačanje dobrosusjedskih odnosa, promovisanje dijaloga kao jedinog modela rješavanja svih otvorenih pitanja i zagovaranje evropske i evroatlantske budućnosti regiona.

„Jedino potpuna integracija regiona je garant dugoročne i održive stabilnosti i prosperiteta“, zaključio je Krapović.

