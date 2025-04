Počeo Start up kamp za studente na Vučju

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Start up kamp za studente, koji je danas počeo u turističkom kompleksu Vučje, omogućiće polaznicima da nauče kako da prezentuju svoje ideje pred investitorima i razviju konkretne biznis modele koji rješavaju realne probleme.

Kroz program Start up kampa, koji će trajati pet dana, studenti će upoznati start up ekosistem Crne Gore i načine razvoja poslovnih ideja, savladati Lean Canvas metodologiju i Design Thinking pristup i istražiti izvore finansiranja.

Start up kamp za studente organizuje Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore.

Kamp okuplja 17 studenata sa Ekonomskog, Pomorskog, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog, Biotehničkog i Elektrotehničkog fakulteta.

“Učesnici će tokom pet dana imati priliku da uz podršku iskusnih mentora razvijaju svoje inovativne ideje kroz intenzivan program, koji obuhvata radionice, predavanja, praktične vježbe i timski rad”, navodi se u saopštenju Tehnopolisa.

Izvršni direktor Tehnopolisa, Đorđije Malović, je na svečanom otvaranju poručio da je ulaganje u mlade ljude ulaganje u budućnost inovacija i da je Tehnopolis ponosan što već drugu godinu zaredom organizuje ovaj projekat u saradnji sa Ekonomskim fakultetom.

“Studentima su potrebni praksa i iskustvo, a Start up kamp je izuzetna platforma da teorijsko znanje primijene u stvarnim uslovima. Kroz ovakve programe razvijaju se i vještine timskog rada, liderstva i inovativnog razmišljanja”, istakao je Malović.

Osim edukativnog dijela, učesnici će uživati i u dodatnim sadržajima poput hiking tura, filmskih večeri i večernjeg druženja.

Na kraju Kampa, timovi će prezentovati svoje ideje pred stručnim žirijem, a najbolji će biti nagrađeni.

