Počinje druga faza projekta unapređenja predškolske infrastrukture

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori narednih dana počeće druga faza projekta unapređenja predškolske infrastrukture, najavila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je, u izjavi dostavljenoj medijima, navela da su u okviru projekta „Unapređenje predškolske infrastrukture I“, koji je realizovan u saradnji sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB), izgrađeni novi vrtići u Podgorici (Zagorič, Stari Aerodrom i Blok VI), Tuzima i Pljevljima, ali i rekonstruisan objekat na Žabljaku.

Jakšić Stojanović je kazala da će u okviru druge gaze projekta narednih dana početi izgradnja objekta vrtića u Baru.

„Biće intenzivirane aktivnosti na realizaciji projekata koji se odnose na izgradnju novih vrtića u Ulcinju, Bijelom Polju, Beranama, Podgorici (na Starom Aerodromu, u City kvartu, na Zlatici, u Bloku 35 36), kao i rekonstrukciji vrtića u Plavu“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je poručila da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastavlja da radi posvećeno kako bi svako dijete u Crnoj Gori imalo pristup kvalitetnom predškolskom obrazovanju.

