Reprezentaciji Crne Gore osam medalja i trofej za najbolju ekipu

Podgorica, (MINA) – Bokserska reprezentacija Crne Gore nastup na međunarodnom juniorskom turniru Greatest open u Lazarevcu završila je sa osam medalja – četiri zlatne i po dvije srebrne i bronzane.

Uspješan nastup komletirala je proglašenjem za najuspješniju ekipu u konkurenciji sedam država.

Zlatnim odličjima oktili su se Luka Otašević, Strahinja Mrdak, Andrija Nikitović i Matija Roganović, srebra su pripala Nikoli Raičeviću i Andriji Ćeraniću, a bronze Veselinu Dediću i Nikoli Neneziću.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je zadovoljan nastupima crnogorskih juniora na jakom međunarodnom turniru u Lazarevcu.

„Činjenica da smo sa četiri zlatne medalje proglašeni za najbolji tim turnira dokazuje da su naši juniori, s obzirom na svoje godine izuzetno iskusni i kvalitetni i već sad boksuju na ozbiljnom nivou boksa. Plan je da im u ovoj godini obezbijedimo što veći broj kvalitetnih medjunarodnih turnira i kampova kako bi maksimalno uzdizali njihov potencijal”, rekao je Ružić.

Ružiću su u stručnom štabu asistirali treneri Boško Drašković i Slavko Mrdak.

Na impresivan način do zlatnog odličja je došao Matija Roganović, koji je u kategoriji 80 kilograma sva tri svoja rivala pobijedio prekidom.

U finalu je već u prvoj rundi primorao na predaju reprezentativca Srbije Vasilija Kovčića i tako osvetio svog reprezentativnog druga Nikolu Nenezića za poraz u polufinalu.

Nakon trijumfa u polufinalu nad domaćim borcem Lazarem Milićevim jednoglasnom odlukom sudija, Luka Otašević je u borbi za zlato u kategoriji 46 kilograma savladao Grka Aleksandrosa Konstantinoudisa, odlukom sudija 2:1.

Superioran je bio i Strahinja Mrdak, koji je u finalu kategorije do 50 kilograma prekidom u prvoj rundi pobijedio reprezentativca Srbije Ljuba Mitrovića. Prethodno je u polufinalu eliminisao Grka Zikosa Dimostenisa.

Nikitović je do zlata u kategoriji 52 kilograma stigao sa dvije sigurne pobjede, nad reprezentativcima Mađarske – Enrikom Lakatošem i Tamašom Onodijem.

Srebrnim odličjima u Lazarevcu morali su da se zadovolje Nikola Raičević (do 48), nakon poraza u finalu od Pavla Popovića iz Srbije i Andrija Ćeranić (do 66), koji je u borbi za zlato izgubio od Mađara Levente Turosa.

Na putu do finala, Veselina Dedića je (do 70) zaustavio srpski reprezentativac Vuk Čedić, a Nikolu Nenezića njegov zemljak Vasilije Kovčić, odlukama sudija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS