Picula: Vučić neće dozvoliti da se Crna Gora odmakne od Srbije na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, ako ostane na vlasti, neće dozvoliti da se Crna Gora previše odmakne od Srbije na putu prema članstvu u Evropskoj uniji (EU), rekao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

Picula je, na konferenciji za novinare socijaldemokratskih poslanika zaduženih za proširenje u Briselu, rekao da je najjača politička stranka u Crnoj Gori u koaliciji sa prosrpskom opcijom, koja je otvoreno protiv članstva države u NATO i EU.

“Oni su otvorena proruska opcija i samo se pretvaraju da žele napredak Crne Gore na putu u EU”, rekao je Picula i dodao da Vučić, ako ostane na vlasti, neće dozvoliti da se Crna Gora previše odmakne od Srbije na putu prema članstvu u EU.

Na konferenciji za novinare je saopšteno da je Srbija najuticajnija među kandidatima za članstvo, ali da nije realno da uđe u EU sa sadašnjim vođstvom koje sjedi na četiri stolice.

“Moje iskreno mišljenje je da ambicija Vučića nije pridruživanje EU, jer bi to značilo da on i njegova opcija moraju poštovati vrlo stroga pravila i standarde Unije u pogledu demokratskog sistema, slobode medija, manjinskih i drugih pitanja, ali umjesto toga, on igra svoje igre”, rekao je Picula, prenosi Hina.

On je ocijenio da Srbija vodi takozvanu multivektorsku spoljnu politiku.

“Postoje četiri stuba srpske spoljne politike – EU, Sjedinjene Države, Rusija i Kina i mislim da nije moguće stalno sjedjeti na četiri stolice. Mislim da mi ne dijelimo vrednosti i geopolitičke ciljeve s Kinom i Rusijom u većini područja, a sve manje i sa Sjedinjenim Državama”, kazao je Picula, prenosi N1.

Govoreći o Bosni i Hercegovini, poslanici su pozdravili odluku Njemačke i Austrije da zabrane ulazak predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i naveli da se nadaju da će to uraditi i druge članice EU.

Picula je rekao da je Dodik proizvod nefunkcionalnog sistema u BiH, stvorenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, i poručio „da mora da se uhapsi“.

