Accor proširuje balkanski portfolio hotelom Pullman u Crnoj Gori

Podgorica, Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Vodeća svjetska grupa u oblasti ugostiteljstva, Accor, potpisala je ugovor o franšizi sa istaknutim lokalnim investitorom iz jugoistočne Evrope, CG Resort, za dugo očekivani Pullman Kolašin Breza hotel sa pet zvjezdica u Crnoj Gori.

Taj hotel, inspirisan planinskim ambijentom, trebalo bi da otvori svoja vrata do kraja godine i predstavlja značajnu prekretnicu u širenjenju Accor grupe na Balkanu.

Partnerstvo sa kompanijom CG Resort predstavlja stratešku priliku za konsolidaciju prisustva Accor grupe u premium segmentu u Kolašinu u Crnoj Gori.

„To omogućava grupi da nastavi svoj razvoj vodećih nekretnina u jugoistočnoj Evropi, istovremeno jačajući njihovu saradnju sa renomiranim lokalnim investitorom iz regiona. Stručnost kompanije CG Resort ih pozicionira kao idealnog partnera za Accor-ove ambiciozne planove proširenja“, navodi se u saopštenju.

Viša direktorica razvoja u grupi Accor za premium, srednje i ekonomske brendove u jugoistočnoj Evropi, Dilek Sezer, kazala je da su oduševljeni saradnjom sa kompanijom CG Resort na ovom projektu.

„Partnerstvo ne samo da naglašava našu posvećenost rastu na Balkanu, već i izuzetnu vrijednost koju nam naš lokalni partner donosi. Pullman Kolašin Breza predstavlja izvanrednu fuziju stila i lokacije, koja će zasigurno impresionirati naše goste iz cijelog svijeta. Uvjereni smo da će ovaj poduhvat značajno da doprinese našem uspjehu u regionu i očara turiste koji traže nezaboravno iskustvo u planinskom odmaralištu“, rekla je Sezer.

Luksuzni Pullman Kolašin Breza hotel sa pet zvjezdica ima 144 sobe i 17 apartmana, sa čijih se intimno ušuškanih balkona ujutru pruža spektakularni pogled na planinske vijence, popodne uživa u suncu, a uveče u osmatranju zvjezdanog neba.

Dizajn hotela crpi inspiraciju iz veličanstvenog planinskog pejzaža Crne Gore, harmonično spajajući moderne elemente sa rustičnim šarmom.

Gosti će zasigurno uživati u upečatljivoj fasadi hotela, koja odražava okolne vrhove, kao i u visokokvalitetnom namještaju.

Hotel ima izuzetne sadržaje, kao što su dva restorana sa terasom, lobby bar, spa i wellness centar, zatvoreni bazen, sale za sastanke, klub za djecu i tinejdžere, skijašnicu i podzemni parking.

Hotelom Pullman Kolašin Breza će upravljati iskusna lokalna menadžment kompanija Alpha Hotel Management, uključena u mnoge značajne projekte, uključujući budući planinski hotel Swissôtel na Kopaoniku u Srbiji.

Direktor razvoja kompanije CG Resort, Milić Peković, ocijenio je da partnerstvo sa grupacijom Accor pruža CG Resortu ogromnu priliku da pozitivno utiče na cjelokupan ugostiteljski sektor u Crnoj Gori.

„Uvjereni smo da će ova saradnja biti vrlo uspješna. Zajedno ćemo ostvariti pun potencijal ovog izuzetnog poduhvata. Globalni resursi i operativni standardi svjetske klase koje nudi Accor, u kombinaciji s našim lokalnim znanjem, stvaraju idealnu osnovu za izgradnju istinski vrhunske destinacije. Radujemo se što ćemo gostima u hotelu Pullman Kolašin Breza pružiti izvanredno iskustvo“, dodao je Peković.

Crna Gora, poznata po netaknutim prirodnim ljepotama i bogatom kulturnom nasljeđu, služi kao kulisa za Pullman Kolašin Breza hotel. Smješten u Kolašinu, najvećem skijaškom i planinskom centru u zemlji, hotel se nalazi između očaravajućih planinskih vijenaca Bjelasice i Sinjajevine, uz slikovitu rijeku Taru.

Gleda na padine okružene šumama u kojima dominiraju stabla breze, po kojima je hotel i dobio ime. Gosti mogu da uživaju u različitim iskustvima tokom cijele godine, od avantura na otvorenom do uranjanja u živahnu kulinarsku i kulturnu ponudu regije.

Lokacija hotela takođe omogućava lak pristup Nacionalnom parku Biogradska gora koji je pod zaštitom UNESCO-a, gdje se nalazi jedna od posljednjih preostalih prašuma u Evropi.

„Lako pristupačna lokacija Kolašina omogućava dobru regionalnu povezanost preko razvijene mreže puteva i saobraćanjica. Pored toga, poboljšana infrastruktura Crne Gore, uključujući novoizgrađeni autoput koji povezuje Kolašin sa Podgoricom, glavnim gradom zemlje, povećava udobnost putovanja“, navodi se u saopštenju.

Blizina hotela međunarodnom aerodromu Podgorica, udaljenom samo 80 kilometara i dostupnom za 30 minuta vožnje novim auto-putem, omogućava lak pristup glavnim evropskim destinacijama.

Accor je vodeća ugostiteljska grupa u svijetu koja nudi iskustva u više od 110 zemalja u 5,4 hiljade objekata, deset hiljada lokala za hranu i piće, wellness objektima ili fleksibilnim radnim prostorima.

Kompanija CG Resort, podružnica CG Investmenta, je privatno društvo osnovano sa ciljem razvoja hotelskih investicija u planinskom regionu i na primorju Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS