Abazović: Rekordne investicije u prošloj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Strane direktne investicije su u Crnoj Gori u prošloj godini iznosile rekordnih 1,15 milijardi EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Sjajne vijesti – bruto strane direktne investicije u prošloj godini su iznosile 1,15 milijardi EUR, dok su neto strane direktne investicije iznosile 782 miliona eura, što je rekordan nivo od 2006. godine, ako izuzmemo 2009, kada je prodata Elektroprivreda (EPCG)”, napisao je Abazović na Twitteru.

On je naveo da je posebno ponosan što su investicije iz Njemačke, lokomotive Evropske unije (EU), premašile 100 miliona EUR.

“Treba napomenuti i najveći ikada zabilježen nivo investicija iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), našeg strateškog partnera, 48 miliona EUR, kao i Švajcarske 98 miliona EUR”, precizirao je Abazović.

On smatra da ovi podaci pokazuju da je Vlada trasirala put za potpuni ekonomski oporavak zemlje.

“Nakon povećanog izvoza, uspješne turističke sezone, povećane zaposlenosti i životnog strandarda svih građana Crne Gore, imamo rekordno povjerenje stranih investitora, posebno iz zemalja Zapadne Evrope i SAD-a”, zaključio je Abazović.

