Abazović: Dobrodošli svi koji žele da rade i doprinesu Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je veoma otvoreno tržište rada i dobrodošli su svi koji žele da rade i da doprinesu državi, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je u oproštajnu posjetu primio ambasadora Bangladeša Shameema Ahsana.

Abazović je istakao da se raduje budućoj saradnji, navodeći da vidi veliku šansu za ostvarivanje bogate trgovinske razmjene, uvoza i izvoza roba i usluga sa tom azijskom državom.

„Crna Gora je veoma otvoreno tržište rada i kod nas su dobrodošli svi koji žele da rade i da doprinesu Crnoj Gori", rekao je Abazović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Ahsan je istakao da je Bangladeš ponosan na istorijske veze koje imaju sa Crnom Gorom, budući da je Crna Gora kao dio tadašnje Jugoslavije bila među prvim državama koje su priznale nezavisnost Bangladeša 1971. godine.

U saopštenju se navodi da je Bangladeš, kao država od 170 miliona stanovnika, otvoren za trgovačku i drugu saradnju sa Crnom Gorom, naročito u oblasti medicine, farmacije i ICT-ja.

