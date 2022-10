Krivična prijava zbog povrede prava glasanja

Podgorica, (MINA) – Šavnička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika izborne komsije V.Đ. (33) i člana biračkog odbora S.K. (48) zbog sumnje da su izvršili krivično djelo povreda prava glasanja, saopšteno iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici šavničke policije to uradili nakon preduzetih aktivnosti i konsultacija sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

„V.Đ. i S.K. su, kako se sumnja, djelo izvršili na biračkom mjestu broj četiri na način što su jednom građaninu onemogućili vršenje prava glasanja“, navodi se u saopštenju.

