Živković: Želimo da u kampanju uključimo što više građana

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) poznata je po najorganizovanijoj stranačkoj infrastrukturi u državi i tu komparativnu prednost će iskoristiti kako bi na terenu u neposrednom razgovoru sa građanima predstavila novu ponudu, saopštio je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je obišao veliki broj opštinskih odbora partije i upoznao članove sa predstojećim aktivnostima koje slijede u kampanji za parlamentarne izbore.

Živković je kazao da je cilj da se narednih dana susretne sa što većim brojem aktivista i članova DPS-a kako bi bio ostvaren dobar izborni rezultat na osnovu već uhodane i dobro postavljene strukturne partijske mreže.

“DPS je poznata po najorganizovanijoj stranačkoj infrastrukturi u državi, tu komparativnu prednost ćemo iskoristiti kako bismo na terenu u neposrednom razgovoru sa građanima predstavili novu ponudu i konkretne mjere usmjerene na poboljšanje kvaliteta života”, istakao je Živković.

Kako je rekao, ideja je da se u kampanju uključi što veći broj građana, bez obzira da li su stranački opredijeljeni, kako bi dali doprinos konačnoj verziji predizbornog programa.

Živković je najavio da će pokrenuti i akciju na društvenim mrežama kako bi čuli mišljenje građana o kreiranju javnih politika.

“Naša partija se dokazala kao ozbiljna i odgovorna, i sposobna da ono što građanima obeća u praksi i ostvari. Nažalost, za našu konkurenciju to ne bih rekao, a najbolji je dokaz da danas slušamo predstavnike bivše i sadašnje vlade, koji se prepiru ko je kriv za ekonomski kolaps”, rekao je Živković.

On je, govoreći o predsjedničkim izborima, kazao da u DPS-u veoma cijene svaki glas koji je dobio njihov kandidat Milo Đukanović.

Živković je rekao da je siguran da će to povjerenje sačuvati, a podršku građana i uvećati.

“Partija koja u opoziciji ima između 35 i 40 procenata konstantne podrške, iako je upregnuto sve od spolja i iz unutra da se slomi, ima veoma dobru startnu poziciju na ovim izborima, a vjerujem i odličan rezultat, na kraju”, rekao je Živković.

