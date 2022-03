Zatvorena glasačka mjesta u Beranama i Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Glasačka mjesta na lokalnim izborima u Beranama i Ulcinju zatvorena su, a glasačko pravo u ove dvije opštine imalo je oko 44 hiljade birača.

Prema izvještajima opštinskih izbornih komisija, u Beranama je do 19 sati glasalo 60,68, a u Ulcinju 50,15 odsto građana.

U Beranama je u izbornoj trci bilo osam izbornih lista. Glasačko pravo imalo je 23.535 birača, koji su glasali na 56 biračkih mjesta.

U Ulcinju su učestvovale pet izbornih lista, a 20.392 birača su glasali na 38 biračkih mjesta.

