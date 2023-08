MVP zatražio obrazloženje odluke Srbije da Marović zabrani ulazak

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) zatražilo je od nadležnih organa Srbije obrazloženje odluke o zabrani ulaska u tu državu bivšoj ministarki evropskih poslova Jovani Marović.

Iz tog Vladinog resora saopštili su da su uvjereni da sa tom praksom neće biti nastavljeno, jer narušava demokratske vrijednosti i otežava dalji razvoj dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

“To su glavni preduslovi za izgradnju zajedničke evropske budućnosti, kao ključnog vanjskopolitičkog prioriteta obje države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rukovodstvo MVP stupilo u kontakt sa Marović po saznanju da joj je u srijedu, na graničnom prelazu na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, odbijen ulazak u Srbiju.

„Ambasada Crne Gore u Beogradu je, shodno svojim nadležnostima, preduzela odgovarajuće mjere u cilju povraćaja ličnih dokumenata i omogućila njen povratak u Crnu Goru iste večeri“, rekli su iz MVP.

