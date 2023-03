Vuksanović Stanković poziva manjinske partije na razgovor

Podgorica, (MINA) – Predsjednička kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković pozvala je na razgovor predstavnike Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Force i jednog broja albanskih partija i lokalnih subjekata i pokreta, povodom izbora koji će biti održani 19. marta.

Vuksanović Stanković u pismu predstavcima manjinskih politickih partija, kazala je da je zadovoljna zbog činjenice da sa njima dijeli temeljna vrijednosna opredjeljenja.

“Sigurna sam da i Vi cijenite politiku SDP-a čiji sam kandidat, posebno u vremenu ratnih dešavanja u okruženju i našeg jasnog zalaganja za prava manje brojnih naroda i podrške u vremenu velikih izazova iz naše bliske prošlosti”, navodi se u pismu.

Vuksanović Stanković istakla je zajedničku borbu SDP-a i tih subjekata u ostvarivanju ciljeva nezavisnosti, evropske i NATO orjentacije Crne Gore.

“Danas se zajednički suprostavljamo novom talasu nacionalizma koje ugrožava građansko, moderno i sekularno društvo”, rekla je Vuksanovič Stanković.

Prema njenim riječima, sve te zajedničke bitke i dostignuća su doprinijele i rastu uzajamnog povjerenja.

Vuksanović Stanković je kazala da je duboko uvažavajući tu bliskost, željela da organizuje sastanak na kome bi razmijenili razmišljanja o predsjedničkim izborima.

“Uvjerena sam da imamo zajednički cilj i da rezultati predsjedničkih izbora mogu doprinijeti ostvarivanju onih ideala i vrijednosti na kojima stojimo i od različitih nasrtaja branimo pune tri decenije” kaže se u pismu Vuksanović Stanković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS