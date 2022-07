Vuković ponovo izabran za gradonačelnika Podgorice

Podgorica, (MINA) – Aktuelni gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković ponovo je danas izbaran na tu funkciju, na sjednici lokalnog parlamenta.

Kako je saopšteno iz PG Biroa, Vuković je u obraćanju kazao da legitimitet rada njegovog tima predstavljaju postignuti rezultati, predan odnos prema poslu i odgovoran odnos prema građanima Podgorice.

Vuković je rekao da je apsolutno uvjeren da bi, ukoliko se njen razvoj nastavi ovim tempom, a za šta postoje svi preduslovi, Podgorica do kraja decenije mogla postati “ubjedljivo najbolji grad za život u ovom dijelu Evrope”.

Prema njegovim riječima, sve što je lokalna vlast radila tokom protekle četiri godine, radila je kako bi dokazala da je posrijedi kolektivna zabluda, a zapravo nedobronamjerna obmana.

“I da, oslonjeni na sopstvenu pamet, kreativnost i radnu etiku, mi možemo puno više i od onoga što smo mislili da sami možemo, i puno više od drugih. Vođeni tom idejom, ovom poslu i ovom našem lijepom gradu, posvetili smo se bezrezervno”, dodao je Vuković.

On je rekao da se danas s ponosom može istaći da je, od svih gradova bivše Jugoslavije, Podgorica najviše napredovala i da se njome, uz Ljubljanu, danas najbolje upravlja.

Vuković je naveo da su u uslovima pandemije koronavirusa, uprkos destruktivnom odnosu prethodne vlade prema glavnom gradu, uspjeli ne samo da sačuvaju finansijsku stabilnost već i da kreiraju sve neophodne pretpostavke za najintenzivniji razvoj Podgorice u njenoj ukupnoj istoriji.

“U posmatranom periodu, u investicije na teritoriji Podgorice uložili smo 150 miliona EUR. Budžet Glavnog grada za dvije godine povećali smo 50 odsto. Realizacija budžeta Glavnog grada, za prvih šest mjeseci, veća nego za čitavu 2018. godinu”, kazao je Vuković.

On je podsjetio da su u protekle četiri godine urađeni novi bulevari i dva nova mosta na Morači, uvedeni novi autobusi, urađeno 170 kilometara (km) vodovoda i 140 km puteva, 200 hiljada metara kvadratnih novih zelenih površina, 13 novih parkova i novo šetalište uz Moraču.

Vuković je naveo da su adaptirana 42 dječja igrališta, 66 sportskih poligona, uvedeni novi socijalni servisi, poboljšan kulturni život grada, uloženo 16 miliona EUR u opremu privrednih društava i desetine miliona eura investicija u prijeko potrebna nova radna mjesta u Podgorici.

Prema njegovim riječima, posao još nije završen.

“I nećemo završiti posao sve dok se u svim djelovima Podgorice ne bude živjelo evropskim kvalitetom života. Uvjeren sam da je to moguće”, zaključio je Vuković.

